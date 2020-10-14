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Одесский горсовет отклонил заявку на ремонт фонтана во дворе еврейской больницы

Одесский горсовет отклонил заявку на ремонт фонтана во дворе еврейской больницы

Одесский городской совет отклонил единственную заявку на ремонт старинного фонтана «Мальчик на черепашке» во дворе Еврейской больницы.

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Как пишет «Думская», тендер по выбору подрядчика для реставрации фонтана не состоялся из-за отсутствия предложений.

Компания «Экстерьер-дизайн» оказалась единственной подавшей заявку на участие в конкурсе, однако заказчик – муниципальное управление капитального строительства – ее отклонил из-за отсутствия в пакете документов копии паспорта уполномоченного лица.

На ремонт скульптурной композиции предполагалось потратить 1135 млн гривен. Фирма «Экстерьер-дизайн» была готова провести работы за 918,8 тыс. грн.

По условиям тендера, выигравший тендер подрядчик должен был отремонтировать чашу бассейна, каменный постамент и саму скульптуру, а также заменить коммуникации и озеленить прилегающую территорию, высадив 126,6 кв. м газона, 1600 цветов и 188 деревьев и кустарников.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что неизвестные в очередной раз повредили фонтан на Театральной площади возле Оперного театра.

Фото: Думская

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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