«Нимфа» в одесском Пале-Рояле обрела чашу и зафонтанировала (фото)

Вечные проблемы с нашей исторической скульптурой-фонтаном «Нимфой» в одесском пале-Рояле. То его починяют-починяют, то вместо тарели (чаша, диск) зонтик появляется, то вандалы ломают.

Совсем недавно в одесских СМИ появилась информация, что скульптура снова стоит без «покрытия» — то ли той же тарели, то ли «бывшего» зонтика.

Побывав в этом историческом месте, отмечаем: сейчас все на месте — и нимфа, и чаша (диск). Более того, наша Нимфа снова зафонтанировала, то есть, по-прежнему, как и в давние времена, выполняет свою функцию — радует глаз и создает прохладу.

Сейчас в Пале-Рояле пустынно, даже несмотря на то, что здесь, как рассказывала «Одесская жизнь», проводятся работы по укладке плитки.

Самое время немного вспомнить о нашем Пале-Рояле и об истории «Нимфы».

В 1842 г. на месте плаца для городских парадов возведены торговые ряды (архитектор Торичелли), обустроен сквер с фонтаном. Место носило название «Гостиный ряд» или «Гостиный двор». В 1843 г. торговые ряды назвали «Пале-Рояль». В 1900 г. открытием торговых рядов в Пассаже сквер обустраивают для отдыха, в сквере установлена копия скульптуры «Эрос и Психея». 1930-е гг. — сквер официально называется сквером Чарльза Дарвина. В 1988 г. ему возвращено имя Пале-Рояль.

Фонтан «Нимфа» был установлен тут в 1847 году, с тех пор не менял своего положения. Скульптура создана скульптором Н. Степановым.

Скульптура страдала много раз и часто реставрировалась. Менялось ограждение, чашу в руках нимфы заменяли на «китайский зонтик» (так его прозвали одесситы), потом снова на чашу. Само подножие фонтана теперь состоит из отдельных камней вместо цельной глыбы камня-дикаря, как это было в самом начале.

Фото автора, фото «Нимфы» в давние времена — проект Евгения Волокина «Старая Одеса в фото»

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