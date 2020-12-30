Одесситка в новогоднем костюме станцевала яркий тверк у елки на Думской площади (видео)

Главные мировые события 2020 года в пяти кадрах 2020-й год для всех был сложным. Он принес много сюрпризов, и лишь немногие порадовали. Уходящий год был в значительной степени определен пандемией COVID-19, которая привела к глобальным социальным и экономическим последствиям. Перечислим пять знаковых событий, которые произошли в мире в 2020 году. ПОДРОБНЕЕ

Как одесситы планируют встречать Новый год? В этом году из-за коронавируса власти советуют встречать Новый год дома в кругу семьи. Да и сам хозяин 2021 года – Белый Металлический Бык – не против домашних посиделок. А вот как именно собираются праздновать Новый год одесситы и что у них в планах, узнавала «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ