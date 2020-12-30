Одесситка в новогоднем костюме станцевала яркий тверк у елки на Думской площади (видео)

Одесситка Алина Заболотная в новогоднем костюме станцевала откровенный танец у главной елки города на Думской площади.
“Кратко о этом году: подарков под ёлкой не будет! А надо было вести себя хорошо, тогда могла бы просить! Будете загадывать желание на НГ? Я да! Дедушка Мороз , вообще я хочу мотокурточку кожаную! Я жду же. Стих не подготовила, сплясать могу”, – написала девушка в Инстаграм и разместила видео.
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