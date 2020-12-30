В этом году из-за коронавируса власти советуют встречать Новый год дома в кругу семьи. Да и сам хозяин 2021 года – Белый Металлический Бык – не против домашних посиделок. А вот как именно собираются праздновать Новый год одесситы и что у них в планах, узнавала «Одесская жизнь».

Дарья, 26 лет:

Мы уже несколько лет отмечаем Новый год с моими родителями – в узком семейном кругу. Из традиций – в канун Нового года обязательно смотрим «Гринч – похититель Рождества». Наш новый год всегда проходит традиционно – застолье, игры, подарки родным. Я думаю, и в этом году ничего не поменяется.

Екатерина, 37 лет:

Вообще отмечать Новый год могу по-разному – в клубе, в гостях у друзей, на Думской площади под салют – так я планирую в этом году. Но только после встречи в кругу семьи – это добавляет детской веры в чудеса, душевного тепла и ожидания чего-то ну очень хорошего. Из семейных традиций – не дать коту стащить все игрушечные шарики с елки, а самим не съесть по килограмму мандаринок.

Валерий, 19 лет:

Раньше каждый Новый год встречал с близкими людьми. Когда был помладше, то мог встретить с родителями, потом шел к друзьям. Встречал без всяких происшествий, не любитель громких мероприятий. В этом году небольшой компанией собираемся у одногруппника на квартире. Надеемся провести этот своеобразный год очень хорошо и без приключений. С наступающим!

Илларион, 32 года:

У меня традиция – праздновать каждый год по-новому и с новыми людьми. Этот Новый год планируем встретить в бане в хорошей компании друзей, с которыми познакомились в 2020-м и успели создать как дружеские отношения, так и отношения по бизнесу.

Анастасия, 25 лет:

Новый год всегда встречаю в кругу семьи, обязательно со своей дочкой Софией. И в этом году без исключений. Есть у нас одна традиция – всегда и все перед боем курантов пишем желания на листочке, в 00.00 поджигаем и кидаем в шампанское. Потом играем в игры и делимся впечатлениями об уходящем годе.

Опрашивали Анастасия Епурь и Иван Мягченков