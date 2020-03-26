Одесситка шьет бесплатные многоразовые маски и раздает их бесплатно

«Доступные маски всем!» — под таким девизом одесситка Надежда Ергиева приступила к полезному начинанию. Она шьет маски многоразового использования и раздает их тем, кто в них больше всего нуждается.

«У меня разорвется сердце от того, что пачка обычных масок стоит больше 1000 грн, антисептики вообще не найти, а спирт в аптеках пропал! А это самая малая часть того, что нужно в борьбе с вирусом. Люди, Если вы обезопасили себя это еще не победа, сейчас нужно быть сплоченными!.. У многих дома есть швейная машинка и кусок ткани, любой ткани. Пошейте маски , отнесите в магазин, на почту — пусть люди, которые не могут купить возьмут ее», — сообщает Надежда.

Ткань для масок она использует свою, или ту, которой делятся с ней знакомые и друзья, узнав о ее инициативе.

Первые маски Надежда отвезла в Дальник, в хлебный магазин. Раздала она маски и таксистам.

Все маски, которые шьет Надежда, многоразовые: после использования их надо простирнуть, залить кипятком, прогладить утюгом — и можно использовать повторно.

Надежда призывает и других присоединиться к доброму делу. Она готова поделиться выкройками масок.

Напомним, в Одессе маски раздавали сестры милосердия и просто неравнодушные люди.

Фото Надежды Ергиевой в Facebook

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