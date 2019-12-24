Одесситам предлагают следить онлайн за тем, как ездят маршрутки

Об этом изданию dumskaya.net рассказали в гордепартаменте транспорта.

Так, почти во всех маршрутных такси установили специальные GPS-трекеры. Пользоваться услугой можно через мобильное приложение Transpod.

Но пока систему запустили только в тестовом порядке. Реально она работает всего на одном маршруте – №145, где автобусы курсируют от жилмассива “Радужный” до улицы Высоцкого на поселке Котовского.

В приложении видно, где едет маршрутка и сколько времени ей нужно, чтобы подъехать к нужной пользователю остановке. Правда, пока система функционирует не идеально. Те, кто уже успел испытать приложение в действии, отмечают, что оно зависает и не всегда вовремя выдает информацию.

К слову, со временем в приложении появится опция, с помощью которой можно будет проложить маршрут низкопольных автобусов для людей с инвалидностью. Кроме того, система показывает, как ходит электротранспорт, но пока можно увидеть только общие данные о маршруте с названиями остановок.

Фото: golos.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!