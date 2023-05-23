Новости Одессы и Одесской области

Одесситам показали, какими могут быть Екатерининская площадь и Военный спуск (видео)

Одесситам показали, какими могут быть Екатерининская площадь и Военный спуск (видео)

Команда архитекторов вместе с одесситами в течение двух месяцев создавали проект по благоустройству Екатерининской площади и Военного спуска. Проект уже подали в городской совет.

Инициативные горожане Одессы вместе со специалистами продолжают делать шаги по благоустройству нашего города. Над проектом благоустройства излюбленных зон для отдыха и прогулок одесситов работала команда Urban Buro. Ранее мы писали о создании проекта по благоустройству Театральной площади.

спуск

В течение двух месяцев специалисты общественной организации работали вместе с одесситами, предоставившими более 60 предложений. Также участие в разработке проекта Екатерининской площади и Военного спуска принимали румынские архитекторы.

Команда урбанистического подразделения ОО «Город Будущего» на своей странице в Facebook обращаются к провластным структурам, депутатам всех уровней и представителям бизнеса с просьбой присоединиться к реализации проекта:

“Мы хотим развивать наш город на практике, а не говорить об этом. Поэтому давайте начинать!» – отмечено в сообщении.

Проект уже подали в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть мнение специалистов и местных жителей, чтобы провести публичную встречу, где авторы проекта вместе с местными властями обсудят возможность реализации данного проекта.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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