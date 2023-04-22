Одессит заработал миллионы на доверчивых аграриях (видео)

До 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества грозит одесситу, который обманул аграриев почти на 45 миллионов гривен.

Мошенник из Одессы втирался в доверие к аграриям

Как рассказали в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области, 40-летний мошенник не один год сотрудничал с фермерами и компаниями, работающими в сфере купли-продажи сельскохозяйственных культур. Будучи осведомленным в механизмах купли-продажи зерна, он находил аграриев и компании, заинтересованные в торговле, входил к ним в доверие и первое время добросовестно выполнял взятые на себя обязательства по перепродаже и перевозке ячменя, пшеницы и подсолнечника. Когда же аграрии начинали считать мужчину надежным партнером и теряли бдительность, тот начинал реализовывать мошеннические схемы. У одних людей он брал зерно, обещал расплатиться за него позже, однако деньги так и не возвращал. Другим предлагал свое посредничество в продаже сельскохозяйственных культур по выгодной цене и их перевозке на зерновые склады, после чего с помощью третьего лица подделывал товарно-транспортные накладные, чтобы ввести в заблуждение потерпевших и создать впечатление, что их товар прибыл на место назначения, а на самом деле присваивал зерно себе и перепродавал.

Таким образом хитрый одессит орудовал по всей Украине в течение 2020-2022 годов. Но в итоге, не получив ни денег, ни зерна, аграрии поняли, что стали жертвами мошенничества и обратились за помощью в полицию.

Одесский мошенник оказался и псевдоминером

Мошенника задержали в Одессе. Сумму ущерба, нанесенного мошенником потерпевшим (которых в настоящее время установили шесть человек), правоохранители оценили в почти 45 миллионов гривен.

Также выяснилось, что одессит уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов: в двух судах на рассмотрении в отношении него находятся обвинительные акты за аналогичные преступления, а также за заведомо ложные сообщения о минировании объектов инфраструктуры, в том числе судов, которые он делал специально для того, чтобы сорвать судебные заседания.

Какое наказание ждет зернового мошенника?

По достаточному наличию собранных правоохранителями доказательств следователи сообщили правонарушителю о подозрении:

в завладении чужим имуществом путем обмана, что нанесло значительный ущерб потерпевшему, совершенному повторно и в особо крупных размерах (ч.ч. 2 и 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины);

в подделке официального документа, а также в использовании заведомо подложного документа (ч.ч. 3 и 4 ст. 358 УКУ);

в соучастии в подлоге официального документа (ч. 2 ст. 27 и ч. 3 ст. 358 УКУ).

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, следователи хлопочут об избрании ему меры пресечения. Также в суд подано ходатайство о наложении ареста на имущество задержанного.

Согласно законодательству, за все содеянного мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время полицейские устанавливают всех лиц, причастных к преступлению, и других возможных потерпевших. Всех, кто возможно стал жертвой зернового мошенничества, правоохранители просят сообщать на спецлинию «102» или обращаться в ближайшее подразделение полиции.

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Фото и видео пресс-службы ГУНП в Одесской области