Одессит угрожал взорвать ателье, где работает его бывшая жена

Как рассказали в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области, одессит анонимно сообщил на спецлинию «102» о противотанковых минах, которые поставлены на таймер у фасада здания на Николаевской дороге.

Работники специальных служб немедленно обследовали объект, однако никаких устройств, угрожающих гибелью или другими тяжелыми последствиями гражданам, не обнаружили. В этот же день правоохранители разыскали правонарушителя и изъяли у него мобильный телефон, с которого пришла угроза. Мужчина признался, что таким образом хотел отомстить бывшей жене, которая работает в указанном заведении.

За сообщение о заведомо ложной подготовке взрыва (ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины) горе-минеру может грозить от двух до шести лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый пребывает в изоляторе временного содержания. Полицейские ходатайствуют о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области