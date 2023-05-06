Новости Одессы и Одесской области

Одессит угрожал взорвать ателье, где работает его бывшая жена

Одессит угрожал взорвать ателье, где работает его бывшая жена

В Одессе полицейские задержали 45-летнего мужчину, угрожавшего взорвать дизайн-ателье.

Как рассказали в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области, одессит анонимно сообщил на спецлинию «102» о противотанковых минах, которые поставлены на таймер у фасада здания на Николаевской дороге.

Работники специальных служб немедленно обследовали объект, однако никаких устройств, угрожающих гибелью или другими тяжелыми последствиями гражданам, не обнаружили. В этот же день правоохранители разыскали правонарушителя и изъяли у него мобильный телефон, с которого пришла угроза. Мужчина признался, что таким образом хотел отомстить бывшей жене, которая работает в указанном заведении.

За сообщение о заведомо ложной подготовке взрыва (ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины) горе-минеру может грозить от двух до шести лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый пребывает в изоляторе временного содержания. Полицейские ходатайствуют о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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