За сообщение о минировании одесского военкомата шутнику грозит тюрьма (видео)

Анонима, предоставившего ложное сообщение об угрозе взрыва в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одессы, стражи порядка задержали. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

29-летний житель села Большой Дальник позвонил по телефону в полицию по номеру 101 и сообщил о минировании здания одесского военкомата.

Работники специальных служб сразу опровергли информацию, поскольку никаких устройств, угрожающих гибелью или другими тяжелыми последствиями гражданам, во время проверки объекта и прилегающей к нему территории не обнаружили.

Правоохранители немедленно приступили к поискам правонарушителя и в тот же день задержали его. Мужчина объяснил свой поступок тем, что сообщил о заминировании здания, так как был взволнован фактом, что его товарищей пригласили в военкомат.

«В качестве вещественного доказательства стражи порядка изъяли у фигуранта мобильный телефон, с помощью которого он предоставил ложную информацию. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. Полицейские поместили подозреваемого в изолятор временного содержания и сейчас хлопочут об избрании в отношении него меры пресечения», — прокомментировал начальник территориального подразделения полиции Виктор Герасименко.

Теперь неудачная шутка может обернуться «минеру» реальным сроком в тюрьме до 6 лет.

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