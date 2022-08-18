Зачем одессит заминировал поезд?

Как сообщает пресс-служба областного Главка Нацполиции, после получения сообщения о минировании правоохранители немедленно определили, что указанный поезд находится в депо и готовится к отправке. Поезд несколько часов проверяли работники специальных служб, но никаких взрывных устройств не обнаружили.

Уже на следующий день полицейские задержали правонарушителя у него дома. Одессит объяснил: в нетрезвом состоянии он поссорился с женой, а когда она ушла из дома, предположил, что женщина может уехать к родственникам в Черновцы. И чтобы помешать этому, мужчина «заминировал» поезд.

По данному факту открыто уголовное производство. Ведется следствие.

В полиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы срок от двух до шести лет.