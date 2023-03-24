Новости Одессы и Одесской области

Одессит своей работой на россию принес много бед и может получить пожизненное

Одессит своей работой на россию принес много бед и может получить пожизненное

Скоро начнется суд над российским агентом, который принес много бед родному городу и стал причиной гибели многих людей. За это предатель может сесть в тюрьму до конца жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Областной прокуратуры Одесской области. 

Изменника обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: 

  1. государственная измена, совершенная в условиях военного времени;
  2. незаконное обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами.

Следствие установило, что после начала полномасштабного вторжения, поддерживая оккупационную политику, обвиняемый наладил контакт с военнослужащим ВС РФ, который находился на временно оккупированной территории Украины.

От этого куратора обвиняемый получал задания для проведения подрывной деятельности против Украины. Информатор разведывал в Одессе и области численность и маршруты перемещения личного состава, защитные укрепления, их маскировку, места сосредоточения боевой техники и вооружения ВСУ. 

Предатель собирал в соцсетях и телеграмм-каналах информацию о волонтерах, которые оказывают помощь силам обороны Украины, одесситах, которые занимают и транслируют обществу активную проукраинскую позицию. Также агент передавал российским кураторам информацию о персональных данных известных ему украинских военнослужащих для дальнейшего их уничтожения и совершения в отношении них других преступлений.

Кроме того, пытаясь максимально использовать свой потенциал по получению разведывательной информации, обвиняемый передавал белорусской журналистке данные о подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины к обороне Одесской области.

Переданную информацию в дальнейшем враг использовал для нанесения ракетных ударов по региону. Во время задержания у мужчины нашли мобильный телефон, который использовался в преступной деятельности и огнестрельное оружие с боеприпасами.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что одесский коммунальщик оказался российским агентом.

Еще мы рассказывали, как предатель пытался завербовать командира нового одесского батальона.

Читайте также:

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить