Одессит своей работой на россию принес много бед и может получить пожизненное

Скоро начнется суд над российским агентом, который принес много бед родному городу и стал причиной гибели многих людей. За это предатель может сесть в тюрьму до конца жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Областной прокуратуры Одесской области.

Изменника обвиняют по двум статьям уголовного кодекса:

государственная измена, совершенная в условиях военного времени; незаконное обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами.

Следствие установило, что после начала полномасштабного вторжения, поддерживая оккупационную политику, обвиняемый наладил контакт с военнослужащим ВС РФ, который находился на временно оккупированной территории Украины.

От этого куратора обвиняемый получал задания для проведения подрывной деятельности против Украины. Информатор разведывал в Одессе и области численность и маршруты перемещения личного состава, защитные укрепления, их маскировку, места сосредоточения боевой техники и вооружения ВСУ.

Предатель собирал в соцсетях и телеграмм-каналах информацию о волонтерах, которые оказывают помощь силам обороны Украины, одесситах, которые занимают и транслируют обществу активную проукраинскую позицию. Также агент передавал российским кураторам информацию о персональных данных известных ему украинских военнослужащих для дальнейшего их уничтожения и совершения в отношении них других преступлений.

Кроме того, пытаясь максимально использовать свой потенциал по получению разведывательной информации, обвиняемый передавал белорусской журналистке данные о подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины к обороне Одесской области.

Переданную информацию в дальнейшем враг использовал для нанесения ракетных ударов по региону. Во время задержания у мужчины нашли мобильный телефон, который использовался в преступной деятельности и огнестрельное оружие с боеприпасами.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что одесский коммунальщик оказался российским агентом.

Еще мы рассказывали, как предатель пытался завербовать командира нового одесского батальона.

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