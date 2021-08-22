Одессит разрезал рот возлюбленной и живот конкуренту

Житель улицы Житкова (район Заставы) приревновал свою возлюбленную и схватился за нож.
В результате разборок он ранил мужчину-соперника в живот, нанеся проникающее ножевое ранение, а женщине разрезал рот.
Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Как сообщают источники в полиции, ревнивец задержан прибывшими на вызов патрульными и доставлен в отделение для выяснения обстоятельств случившегося.
Других подробностей инцидента пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Одессе ревнивец, чтобы насолить экс-супруге, поджег ее машину
Фото из открытых источников в сети интернет
Цирк…