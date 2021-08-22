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Одессит разрезал рот возлюбленной и живот конкуренту

Одессит разрезал рот возлюбленной и живот конкуренту

Житель улицы Житкова (район Заставы) приревновал свою возлюбленную и схватился за нож.

В результате разборок он ранил мужчину-соперника в живот, нанеся проникающее ножевое ранение, а женщине разрезал рот.

Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Как сообщают источники в полиции, ревнивец задержан прибывшими на вызов патрульными и доставлен в отделение для выяснения обстоятельств случившегося.

Других подробностей инцидента пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Одессе ревнивец, чтобы насолить экс-супруге, поджег ее машину

Фото из открытых источников в сети интернет

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бывалый
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