Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, правоохоронцям вдалося запобігти незаконному продажу та вилучити рідкісний артефакт, що має виняткову історичну та культурну цінність.
Лот під назвою «Золота фібула Меровінгів варвари 18,6 грам двопластинчаста» був виставлений на інтернет-аукціоні «Violity». Його виявив співробітник Національного музею історії України і звернувся із заявою до прокуратури.
Правоохоронці встановили продавця та вилучили фібулу.
Наразі призначено мистецтвознавчу експертизу для підтвердження її автентичності та культурної цінності.
Після експертизи цінний артефакт буде передано до фондів Національного музею історії України для подальшого зберігання та вивчення.
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