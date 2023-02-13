В Одессе на Слободке девочка выпрыгнула с 9 этажа

Одесские полицейские приступили к расследованию смерти несовершеннолетней девушки в Суворовском районе города.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Тело 13-летней девушки обнаружили 12 февраля около четырех часов вечера у многоэтажки на улице Академика Воробьева.
По предварительной информации, девушка прыгнула с общего балкона, расположенного на девятом этаже дома. Семья погибшей в поле зрения полиции раньше не попадала.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
Сведения по факту ее смерти правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 с отметкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.
Расследование продолжается, обстоятельства случившейся трагедии уточняются.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о том, что в Одесской области покончил с собой подросток и причина его самоубийства многих удивила.
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