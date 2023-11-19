Новости Одессы и Одесской области

Одессит запустил фейерверк на Дерибасовской – как его накажут

Одессит запустил фейерверк на Дерибасовской – как его накажут

Одесские полицейские привлекут к ответственности мужчину, который, невзирая на запрет на использование пиротехнических средств во время военного положения, устроил импровизированный салют в центре города.

По сообщению областного управления полиции, инцидент случался 17 ноября около 19 часов на улице Дерибасовской.

«Мужчина использовал пиротехнику, когда праздновал помолвку знакомых, и зажег ее вблизи общественных сооружений, что представляло опасность травмирования людей горючими элементами и частями пиротехнического изделия»,

– рассказали в полиции.

Происходящее заметил пеший полицейский патруль, находившийся неподалеку. Нарушителя доставили в отдел полиции, где составили в отношении него административный протокол по ч. 1 ст. 195-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств).

За совершенное мужчине грозит штраф в размере от 595 до 1020 гривен.

Собранные полицейскими административные материалы будут направлены в суд.

Напомним, с 30 июня 2022 года на территории Одессы и Одесской области действует запрет на использование и продажу пиротехники (фейерверков, салютов и петард). Он будет действовать до отмены в стране военного положения.

Как сообщалось, летом этого года одессит запускал фейерверк во дворе многоэтажки по улице Академика Глушко.

А в Одесской области двое подростков получили ожоги в результате взрыва фейерверка

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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