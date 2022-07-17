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Житель Измаила рассказал, за что ударил мать ножом в сердце

Житель Измаила рассказал, за что ударил мать ножом в сердце

В Одесской области полицейские задержали парня из Измаила по подозрению в покушении на убийство матери. Ему не понравились ее просьбы, чтобы он устроился на работу.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

21-летний молодой мужчина ударил 52-летнюю женщину, когда она спала, ножом в сердце. А потом вызвал «скорую» и сказал, чтобы приезжали, потому что мать плохо себя чувствует.

Полицейские прибыли к месту совершения преступления после сообщения медиков о том, что они госпитализируют измаильчанку в бессознательном состоянии с ножевым ранением.

Сын потерпевшей находился дома. В ходе расследования дела полицейские установили, что именно он причастен к преступлению. Молодой человек объяснил: его «достали» упреки матери из-за того, что он нигде не работает.

Врачи борются за жизнь женщины. А следователи полиции под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры объявили правонарушителю подозрение в покушении на умышленное убийство по ч.1 ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины,

— сказано в сообщении полиции.

За совершенное молодому человеку грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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