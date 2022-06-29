Новости Одессы и Одесской области

Мужчина зарезал пассажира маршрутки за просьбу говорить потише

Мужчина зарезал пассажира маршрутки за просьбу говорить потише

Правоохранители передали в суд обвинение одесситу за то, что он ударил ножом пассажира маршрутки, когда тот попросил его разговаривать тише по телефону.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

По дороге из Одессы домой в Дачное потерпевший сделал замечание правонарушителю, потому что тот громко разговаривал по телефону. Между мужчинами возник конфликт. Выйдя на одной остановке в селе, они продолжили выяснять отношения. Перепалка завершилась ножевым ранением местного жителя в живот.

Пострадавшего немедленно госпитализировали, медики диагностировали ему повреждение в виде проникающей колото-резаной раны живота с повреждением желудка и непроницаемую колото-резаную рану подреберья.

Злоумышленник с места происшествия скрылся и начал скрываться. Его разыскали в одном из сел Измаильского района.

В прокуратуре подозреваемому сообщили о подозрении по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном тяжком телесном повреждении. Материалы дела направили в суд. За совершенное им преступление одесситу грозит наказание лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о том, что мужчина сделал замечание водителю припарковавшегося у его дома авто. И был за это расстрелян пассажиром машины.

Также сообщалось, что одессит попросил соседа сделать музыку тише — и угодил в больницу.

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить