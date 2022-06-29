Мужчина зарезал пассажира маршрутки за просьбу говорить потише

Правоохранители передали в суд обвинение одесситу за то, что он ударил ножом пассажира маршрутки, когда тот попросил его разговаривать тише по телефону.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

По дороге из Одессы домой в Дачное потерпевший сделал замечание правонарушителю, потому что тот громко разговаривал по телефону. Между мужчинами возник конфликт. Выйдя на одной остановке в селе, они продолжили выяснять отношения. Перепалка завершилась ножевым ранением местного жителя в живот.

Пострадавшего немедленно госпитализировали, медики диагностировали ему повреждение в виде проникающей колото-резаной раны живота с повреждением желудка и непроницаемую колото-резаную рану подреберья.

Злоумышленник с места происшествия скрылся и начал скрываться. Его разыскали в одном из сел Измаильского района.

В прокуратуре подозреваемому сообщили о подозрении по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном тяжком телесном повреждении. Материалы дела направили в суд. За совершенное им преступление одесситу грозит наказание лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о том, что мужчина сделал замечание водителю припарковавшегося у его дома авто. И был за это расстрелян пассажиром машины.

Также сообщалось, что одессит попросил соседа сделать музыку тише — и угодил в больницу.