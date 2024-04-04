В Одессе «айтишник» обманул инвесторов на 5 миллионов гривен

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и областной полиции.

План незаконного заработка принадлежал 48-летнему одесситу. Для реализации преступного умысла он привлек 41-летнего знакомого программиста из Житомира.

Следствие установило, что в 2021 году аферисты открыли ИТ-компанию по разработке программного обеспечения и веб-сайт, на котором распространяли заведомо недостоверную информацию об осуществлении предпринимательской деятельности. На сайте, а также в соцсетях и мессенджерах «айтишники» заманивали граждан к инвестированию денег в развитие своей фирмы, обещая высокие проценты от суммы вклада.

Людей «ловили на крючок» тем, что сначала выплачивали им небольшие дивиденды за счет части незаконно полученных вкладов. Также обещали дополнительные выплаты в качестве вознаграждения за привлечение новых инвесторов.

Суммы вкладчиков колебались от восьми тысяч до одного миллиона гривен. За полгода аферисты завладели средствами доверчивых граждан на общую сумму более пяти миллионов гривен, удалили информацию о компании и перестали выходить на связь с пострадавшими.

Для усиления достоверности своей деятельности, подозреваемые создали вебсайт компании и проводили публичные презентации и видеоконференции на которых распространяли ложную информацию о своей предпринимательской деятельности.

За полгода аферисты завладели средствами доверчивых граждан на общую сумму более пяти миллионов гривен, удалили информацию о компании и перестали выходить на связь с потерпевшими. Потерпевшими признаны уже 25 людей.

Подозреваемых задержали и поместили под стражу с правом внесения залога в размере 3,5 миллиона гривен каждому.

Продолжаются следственные действия по установлению других участников сделки, всех пострадавших и нанесенного ущерба.