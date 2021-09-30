В Одессе бывает все. И даже тот факт, что «прототип» приходит знакомиться с собственным «памятником» — это не из области мистики, а исключительно из серии позитивных городских событий. Произошла эта история на одесском Ланжероне.

Скульптура хвостатого Изюма на знаменитом шаре

Скульптура кота-сфинкса Изюма (он же — Изя Ланжеронский) появилась в конце июля этого года на Ланжероне, на одном из двух шаров. Нет, не на «классических и знаменитых» ланжероновских шарах, а на их уменьшенной копии, специально созданной для «памятника» Изюму.

Скульптор Татьяна Штыкало представила свое творение под возгласы «Ах!» и аплодисменты. А кот Изюм в тельняшке посапывал себе на шаре под жарким солнцем на набережной Ланжерона.

Познакомились два одессита

Как рассказывает Татьян Штыкало, очень хотелось, чтобы присутствовал и сам кот-сфинкс Изюм на открытии «памятника себе». Но сделать такую фотосессию на открытии было нельзя:

— Стояла жара. А для котэ-сфинкса без шерстки такая жара — не гуд…

В общем, хозяйка кота Изюма одесситка Алла Беленкова и автор котоскульптуры Татьяна Штыкало решили подождать более благоприятной погоды.

А с погодой в этому году в Одессе все странно. Сразу после жары пришли холода. Но кошачье рандеву все же состоялось. Изюм в шикарном прикиде пришел изучать собственный памятник.

Как это происходило — смотрите на представленных фото. Кажется, они друг другу понравились. А сколько любопытства и удивления проявил Изюм!

Вот так же изучал свой собственный «памятник» и кот Челентано (он же Чилик) рядом с одесским дельфинарием.

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Фото — ФБ-страница Татьяны Штыкало