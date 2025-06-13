Ключевые моменты

В Одессе мужчина убегал от ТЦК, а потом ранил сотрудника

В ТЦК прокомментировали инцидент

Уголовная ответственность

Правонарушитель понесет ответственность за содеянное

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Мужчину остановили для проверки документов, но «на законные требования» сотрудников ТЦК и правоохранителей он проявил агрессию и попытался убежать.

Как сообщается, после того как мужчину догнали, он достал нож и нанес ранение сотруднику ТЦК. Пострадавшего военного забрала скорая помощь.

Мужчину, оказавшего сопротивление, скрутили на месте происшествия и вызвали полицию. В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются правоохранительными органами.

По словам военных, сейчас жизни и здоровью раненого военнослужащего ничего не угрожает, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь,

“Мы расцениваем это преступление как пересечение всех красных линий. Применение оружия против представителя Вооруженных Сил Украины, который находится при исполнении служебных обязанностей по защите государства, — это нападение, которое не имеет и не может иметь никаких оправданий. Это прямой удар по способности страны к самозащите”, — прокомментировали происшествие в ТЦК.

Военнослужащие напомнили об ответственности за подобные действия, которые квалифицируются по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Украины и подчеркнули: “Ответственность за них является суровой и неотвратимой”.

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