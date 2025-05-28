Об этом сообщили на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

По результатам проверки, в декларации офицера отдела рекрутинга и комплектования Одесского ОТЦК и СП за 2022 год выявлены признаки недостоверных сведений на более 3,8 млн грн.

Военнослужащий не задекларировал земельный участок, квартиру, которая находилась в его пользовании, а также две квартиры, принадлежащие его дочери.

Кроме того, он указал недостоверную информацию о стоимости собственной квартиры, трех автомобилей и мотоцикла, а также не задекларировал принадлежащие ему корпоративные права.

По результатам расследования полиция открыла уголовное производство по ст.366-2 УК Украины.

Сообщается, что в течение 2024-2025 годов Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало полные проверки 23 деклараций должностных лиц Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Из них 18 завершены.

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