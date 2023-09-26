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Одесі повернули право власності на землі санаторію, що перебували у приватній власності

Одесі повернули право власності на землі санаторію, що перебували у приватній власності

Громаді Одеси повернули 6 незаконно приватизованих ділянок землі оздоровчого призначення, що входять до складу унікального майнового комплексу санаторію ім. Горького та є пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. 

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

У повідомленні йдеться, що прокурори виконали рішення суду та відібрали у незаконних власників приватизовані 0,5 га землі вартістю 48,2 млн грн, які входять до майнового комплексу санаторію імені Горького.

Раніше Прокуратора встановила, що зазначені ділянки є землями оздоровчого призначення та є об’єктами природно-заповідного фонду. У зв’язку з цим землі не можуть передаватись у приватну власність.

Тому прокурори звернулися з позовом до суду, аби повернути землі громаді міста.Суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив позовні вимоги у повному обсязі.

Наразі право приватної власності громадян скасовано та на земельні ділянки зареєстровано право комунальної власності Одеської міської ради, –

розказали в Одеській облпрокуратурі.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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