“Одессаоблэнерго” будет называться по-новому

Компания “Одессаоблэнерго” меняет название. Теперь она будет называться АО «ДТЭК Одесские электросети».

Об этом сказано в пресс-релизе холдинга ДТЭК, в структуру которого входит и одесская энергоснабжающая компания.

Функции предприятия при этом по сути не меняются.

«Изменения, происходящие в компании за последний год — это основа для развития энергоинфраструктуры Одесской области. ДТЭК понимает потребности современных клиентов и системно работает над повышением надежности электроснабжения, качеством обслуживания, модернизацией оборудования и современными, удобными сервисами для более 1 млн наших клиентов», — прокомментировал генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Александр Фоменко.

В мае 2019 Одессаоблэнерго вошла в состав ДТЭК Сети.