Завышенные платежки от “Одессаоблэнерго”: в чем дело?

К нам обратилась наша читательница Яворская В.Г., г. Одесса:

“…С квитанциями “Одессоблэнерго” происходит полное безобразие. Показания передаю вовремя, но в платежке их регулярно завышают. Соответственно и сумма к оплате вырастает. Ходить в отделения компании и делать перерасчет у меня нет возможности, тем более на период карантина они не принимали абонентов. Почему происходит такая ситуация и что делать, если показания в платежке не соответствуют реальным?”

Почему сумма в платежке завышенная?

Для выяснения данного вопроса мы обратились в “Одессаоблэнерго”. В компании нам сообщили, что последние показания абонент, по указанному адресу, передал не своевременно. В связи с этим, системой формируются некорректные квитанции на оплату.

Чтобы решить данную проблему в “Одессаоблэнерго” порекомендовали вовремя подавать показания приборов учета, а именно с 1 по 4 число, каждого месяца.

Как передать показания?

Показания счетчиков можно предать несколькими способами:

через боксы в отделениях и на абонентских участках . Туда можно бросить бланк с показаниями. Для этого нужно указать номер лицевого счета.

. Туда можно бросить бланк с показаниями. Для этого нужно указать номер лицевого счета. через телеграмм бот : @OdesaoblenergoBot.

: @OdesaoblenergoBot. по телефонам колл-центра : (048) 705-90-90 (бесплатно со стационарных телефонов), 38 (068) 750-90-90, 38 (095) 750-90-90 (по тарифам мобильного оператора);

: (048) 705-90-90 (бесплатно со стационарных телефонов), 38 (068) 750-90-90, 38 (095) 750-90-90 (по тарифам мобильного оператора); с помощью официального мобильного приложения Line of Light . Для передачи показаний необходимо скачать и установить приложение и в нем зарегистрировать свои данные (номер лицевого счета).

. Для передачи показаний необходимо скачать и установить приложение и в нем зарегистрировать свои данные (номер лицевого счета). по электронной почте : сall-center@oblenergo.odessa.ua. Потребуется указать номер лицевого счета и текущий показатель счетчика.

: сall-center@oblenergo.odessa.ua. Потребуется указать номер лицевого счета и текущий показатель счетчика. с помощью личного кабинета АО «Одессаоблэнерго».Для регистрации необходимо создать логин (не более 30 символов), указать электронную почту, выбрать лицо «Физичесоке».

Как проверить платежку?

Для удобства проведения платежей потребителям также рекомендуют зарегистрироваться в личном кабинете поставщика электрической энергии на сайте ooek.od.ua. Здесь можно получить информацию о текущей задолженности и провести online-оплату. Для этого, в разделе “клиентам” выбираем графу зарегистрироваться в личном кабинете. На открывшийся странице будет форма заявки, которую нужно заполнить, а также подробное видео, как это сделать.

Напомним, с 1 января 2019 года в Украине вступили в силу новые нормы закона «О рынке электрической энергии». Согласно документу, в регионе произошло разделение АО «Одессаоблэнерго» на оператора системы распределения и поставщика электроэнергии.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.