«Одессагаз»: где принимают абонентов?

Вопрос – ответ: как связаться с «Одессагаз-Поставкой»? Начало года — время, когда пора обновить контакты. Где размещаются абонентские отделы «Одессагаз-Поставки» и по какому номеру можно позвонить, чтобы получить информацию о тарифах, оплате за газ или о том, как заключить договор? ПОДРОБНЕЕ