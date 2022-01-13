Вопрос – ответ: как связаться с «Одессагаз-Поставкой»?

Начало года — время, когда пора обновить контакты. Где размещаются абонентские отделы «Одессагаз-Поставки» и по какому номеру можно позвонить, чтобы получить информацию о тарифах, оплате за газ или о том, как заключить договор?

Обратиться в газопоставляющую компанию «Одессагаз-Поставка» можно по телефону, письменно — по почте или на электронный адрес postavka@gazpostach.od.ua, а также лично посетив абонентский участок.

Абонентские участки «Одессагаз-Поставки» в Одессе

65000, г. Одесса, ул. Cофиевская, 11.

Тел.: 0-800-20-10-04, (093) 170-36-66.

Тел.: 0-800-20-10-04, (093) 170-36-66. 65062, г. Одесса, Фонтанская дорога, 67.

Тел.: 0-800-20-10-04, (093) 170-36-66.

Тел.: 0-800-20-10-04, (093) 170-36-66. 65069, г. Одесса, проспект Добровольского, 92.

Тел.: 0-800-20-10-04, (093) 170-36-66.

Тел.: 0-800-20-10-04, (093) 170-36-66. 65036, г. Одесса, Святослава Рихтера, 148а.

Тел.: 0-800-20-10-04, (093) 170-36-66.

Внимание! Дополнительно прием потребителей также проводится во вторую и третью неделю месяца (с 8.30 до 17.30) по адресам:

село Великий Дальник, ул. Богдана Хмельницкого, 3.

Тел.: (050) 495-56-12.

Тел.: (050) 495-56-12. село Фонтанка, ул. Центральная, 46.

Тел.: (050) 495-56-25.

Абонентские участки «Одессагаз-Поставки» в области

Ананьевский

66401, г. Ананьев, ул. Еврейская, 8.

Тел.: (04863) 4-03-23, (04863) 4-03-35, (066) 170-17-92, (066) 170-49-71.

66401, г. Ананьев, ул. Еврейская, 8. Тел.: (04863) 4-03-23, (04863) 4-03-35, (066) 170-17-92, (066) 170-49-71. Балтский

66101, г. Балта, ул. Любомирская, 179.

Тел.: (04866) 2-22-32.

66101, г. Балта, ул. Любомирская, 179. Тел.: (04866) 2-22-32. Березовский

67300, г. Березовка, ул. Генерала Плиева, 27б.

Тел.: (04856) 2-05-15.

67300, г. Березовка, ул. Генерала Плиева, 27б. Тел.: (04856) 2-05-15. Беляевский

67602, г. Беляевка, ул. Атамана Головатого, 125.

Тел.: 0-800-20-10-04, (093) 170-36-66.

67602, г. Беляевка, ул. Атамана Головатого, 125. Тел.: 0-800-20-10-04, (093) 170-36-66. Болградский

68700, г. Болград, проспект Соборный, 138. Тел.: (050) 499-58-87.

68500, пгт Тарутино, ул. Красная, 223а. Тел.: (04847) 3-24-81, (050) 499-58-86.

68700, г. Болград, проспект Соборный, 138. Тел.: (050) 499-58-87. 68500, пгт Тарутино, ул. Красная, 223а. Тел.: (04847) 3-24-81, (050) 499-58-86. Измаильский

68600, г. Измаил, ул. Осипенко, 59б.

Тел.: (050) 499-58-94.

68600, г. Измаил, ул. Осипенко, 59б. Тел.: (050) 499-58-94. Лиманский

67500, пгт Доброслав, ул. 40-летия Освобождения, 2б.

Тел.: (04855) 9-12-25.

67500, пгт Доброслав, ул. 40-летия Освобождения, 2б. Тел.: (04855) 9-12-25. Любашевский

66502, пгт Любашевка, ул. Софиевская, 47.

Тел.: (04864) 2-25-88, (073) 170-49-71.

66502, пгт Любашевка, ул. Софиевская, 47. Тел.: (04864) 2-25-88, (073) 170-49-71. Овидиопольский

67801, пгт Овидиополь, ул. Тараса Шевченко, 182/5.

Тел.: (04851) 3-52-55, (04851) 3-52-00, (050) 399-00-47, (050) 630-25-09, (050) 499-58-84, (050) 372-83-14, (050) 489-33-36.

67801, пгт Овидиополь, ул. Тараса Шевченко, 182/5. Тел.: (04851) 3-52-55, (04851) 3-52-00, (050) 399-00-47, (050) 630-25-09, (050) 499-58-84, (050) 372-83-14, (050) 489-33-36. Подольский

66300, г. Подольск, ул. Энергетиков, 8/34.

Тел.: (04862) 3-03-53.

66300, г. Подольск, ул. Энергетиков, 8/34. Тел.: (04862) 3-03-53. Ренийский

68803, г. Рени, ул. 3-го Гвардейского полка, 18.

Тел.: (066) 078-62-83, (050) 499-58-95, (095) 930-57-82.

68803, г. Рени, ул. 3-го Гвардейского полка, 18. Тел.: (066) 078-62-83, (050) 499-58-95, (095) 930-57-82. Раздельнянский

67400, г. Раздельная, ул. Европей­ская, 44г. Тел.: (04853) 5-11-04.

67100, пгт Великая Михайловка, ул. Молодежная, 1. Тел.: (04859) 4-01-37.

66700, пгт Захарьевка, ул. Школьная, 23. Тел.: (04860) 9-12-01.

67400, г. Раздельная, ул. Европей­ская, 44г. Тел.: (04853) 5-11-04. 67100, пгт Великая Михайловка, ул. Молодежная, 1. Тел.: (04859) 4-01-37. 66700, пгт Захарьевка, ул. Школьная, 23. Тел.: (04860) 9-12-01. Черноморский

68004, г. Черноморск, ул. 1-го Мая, 19, офис 304.

Тел.: (050) 499-58-83.

68004, г. Черноморск, ул. 1-го Мая, 19, офис 304. Тел.: (050) 499-58-83. Южненский

65481, г. Южный, ул. Ново-Белярская, 24.

Тел.: (093) 170-36-66, 0-800-20-10-04.

График работы:

пн — пт, с 8.30 до 16.00 — личный прием потребителей;

пн — пт, с 16.00 до 17.30 — работа с потребителями по телефону;

перерыв — с 13.00 до 14.00.

Внимание! Абонентские участки в городе Ананьеве (ул. Еврейская, 8) и в пгт Любашевка (ул. Софиевская, 47) с 1 января принимают посетителей с 8.00 до 15.30, а с 15.30 до 17.00 общаются с потребителями по телефону.

Всегда на связи

Контакт-центр ООО «Одессагаз-Поставка»: 0-800-20-10-04, (093) 170-36-66.

Время работы: понедельник — пятница, с 8.00 до 19.00.

Мария ВАСИЛЬЕВА

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