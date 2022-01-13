Новости Одессы и Одесской области

Вопрос – ответ: как связаться с «Одессагаз-Поставкой»?

Вопрос – ответ: как связаться с «Одессагаз-Поставкой»?

Начало года — время, когда пора обновить контакты. Где размещаются абонентские отделы «Одессагаз-Поставки» и по какому номеру можно позвонить, чтобы получить информацию о тарифах, оплате за газ или о том, как заключить договор?

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Обратиться в газопоставляющую компанию «Одессагаз-Поставка» можно по телефону, письменно — по почте или на электронный адрес postavka@gazpostach.od.ua, а также лично посетив абонентский участок.

Абонентские участки «Одессагаз-Поставки» в Одессе

  • 65000, г. Одесса, ул. Cофиевская, 11.
    Тел.: 0-800-20-10-04, (093) 170-36-66.
  • 65062, г. Одесса, Фонтанская дорога, 67.
    Тел.: 0-800-20-10-04, (093) 170-36-66.
  • 65069, г. Одесса, проспект Добровольского, 92.
    Тел.: 0-800-20-10-04, (093) 170-36-66.
  • 65036, г. Одесса, Святослава Рихтера, 148а.
    Тел.: 0-800-20-10-04, (093) 170-36-66.

  Внимание! Дополнительно прием потребителей также проводится во вторую и третью неделю месяца (с 8.30 до 17.30) по адресам:

  • село Великий Дальник, ул. Богдана Хмельницкого, 3.
    Тел.: (050) 495-56-12.
  • село Фонтанка, ул. Центральная, 46.
    Тел.: (050) 495-56-25.

Абонентские участки «Одессагаз-Поставки» в области

  • Ананьевский
    66401, г. Ананьев, ул. Еврейская, 8.
    Тел.: (04863) 4-03-23, (04863) 4-03-35, (066) 170-17-92, (066) 170-49-71.
  • Балтский
    66101, г. Балта, ул. Любомирская, 179.
    Тел.: (04866) 2-22-32.
  • Березовский
    67300, г. Березовка, ул. Генерала Плиева, 27б.
    Тел.: (04856) 2-05-15.
  • Беляевский
    67602, г. Беляевка, ул. Атамана Головатого, 125.
    Тел.: 0-800-20-10-04, (093) 170-36-66.
  • Болградский
    68700, г. Болград, проспект Соборный, 138. Тел.: (050) 499-58-87.
    68500, пгт Тарутино, ул. Красная, 223а. Тел.: (04847) 3-24-81, (050) 499-58-86.
  • Измаильский
    68600, г. Измаил, ул. Осипенко, 59б.
    Тел.: (050) 499-58-94.
  • Лиманский
    67500, пгт Доброслав, ул. 40-летия Освобождения, 2б.
    Тел.: (04855) 9-12-25.
  • Любашевский
    66502, пгт Любашевка, ул. Софиевская, 47.
    Тел.: (04864) 2-25-88, (073) 170-49-71.
  • Овидиопольский
    67801, пгт Овидиополь, ул. Тараса Шевченко, 182/5.
    Тел.: (04851) 3-52-55, (04851) 3-52-00, (050) 399-00-47, (050) 630-25-09, (050) 499-58-84, (050) 372-83-14, (050) 489-33-36.
  • Подольский
    66300, г. Подольск, ул. Энергетиков, 8/34.
    Тел.: (04862) 3-03-53.
  • Ренийский
    68803, г. Рени, ул. 3-го Гвардейского полка, 18.
    Тел.: (066) 078-62-83,  (050) 499-58-95, (095) 930-57-82.
  • Раздельнянский
    67400, г. Раздельная, ул. Европей­ская, 44г. Тел.: (04853) 5-11-04.
    67100, пгт Великая Михайловка, ул. Молодежная, 1. Тел.: (04859) 4-01-37.
    66700, пгт Захарьевка, ул. Школьная, 23. Тел.: (04860) 9-12-01.
  • Черноморский
    68004, г. Черноморск, ул. 1-го Мая, 19, офис 304.
    Тел.: (050) 499-58-83.
  • Южненский
    65481, г. Южный, ул. Ново-Белярская, 24.
    Тел.: (093) 170-36-66, 0-800-20-10-04.

График работы:

  • пн — пт, с 8.30 до 16.00 — личный прием потребителей;
  • пн — пт, с 16.00 до 17.30 — работа с потребителями по телефону;
  • перерыв — с 13.00 до 14.00.

Внимание! Абонентские участки в городе Ананьеве (ул. Еврейская, 8) и в пгт Любашевка (ул. Софиевская, 47) с 1 января принимают посетителей с 8.00 до 15.30, а с 15.30 до 17.00 общаются с потребителями по телефону.

Всегда на связи

  • Контакт-центр ООО «Одессагаз-Поставка»: 0-800-20-10-04, (093) 170-36-66.
  • Время работы: понедельник — пятница, с 8.00 до 19.00.

Мария ВАСИЛЬЕВА

Ранее мы рассказывали о том, кому придется доплатить за газ за прошлые годы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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