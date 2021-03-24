В Одессе протестуют предприниматели крупнейшего промтоварного рынка Украины: угрожают перекрыть трассы

В Одессе около здания облгосадминистрации на проспекте Шевченко протестуют предприниматели с рынка “7-километр”.

Они заявляют, что руководство рынка на время карантина якобы расторгает договора аренды торговых мест и отключает электроснабжение. Предприниматели требуют, чтобы губернатор Сергей Гриневецкий собрал совещание с участием директора рынка. В противном случае протестующие обещают перекрыть трассы, пишет Телеграм-канал 8NEWS.

А вот администрация рынка заявила, что торговыми местами контейнерами можно пользоваться, но согласно новому карантинному графику.

«Размер платы за предоставление услуг субъектам хозяйствования – контрагентам ООО ”Промрынок” уменьшается на 20% от утвержденных расценок (тарифов)», – сказано в официальном сообщении администрации “7-го километра”.

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Фото иллюстративное