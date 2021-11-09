Одесса участвует во всеукраинском флэшмобе — радиодиктанте национального единства (трансляция)

9 ноября 2021 года, в День украинской письменности и языка, проходит трансляция ХХІ Всеукраинского радиодиктанта национального единства.

Традиционно к участию во флешмобе приглашают всех желающих проверить свою грамотность.

Текст радиодиктанта в 2021 году написал и прочтет писатель Юрий Андрухович

В этом году радиодиктант читает писатель Юрий Андрухович, который также является его автором.

Работы будут приниматься онлайн и оффлайн в течение суток. Бумажное письмо с диктантом нужно присылать по адресу: г. Киев, 01001, ул. Крещатик, 26.

Важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября 2021 года. Фото или скан своей работы можно отправить на электронный ящик rd@ukr.radio

Текст диктанта будет опубликован на сайте Украинского радио 11 ноября 2021 года.

Результаты будут оглашены в течение 1-2 месяцев в зависимости от количества полученных писем.

Трансляция ХХІ Всеукраинского радиодиктанта национального единства состоится в 10:00 на следующих платформах:

радио — Украинское радио, Радио Культура;

телевидение — UΛ: ПЕРВЫЙ, региональные филиалы;

интернет — ютуб-канал и фейсбук-страницы Общественного вещания.

Что такое радиодиктант национального единства

Радиодиктант национального единства – ежегодное событие, которое инициировало и проводит Украинское радио ко Дню украинской письменности и языка. Первый радиодиктант прошел в 2000 году. На сегодняшний день данное событие стало самым масштабным регулярным флешмобом по популяризации украинского языка и грамотности.

Радиодиктант национального единства не единственное подобное мероприятие. Так, в 2020 году в День независимости Украины массовый диктант по украинскому языку прошел прямо у памятника Дюку.

Что касается Всеукраинского диктанта единства, то в 2019 всего двое украинсцев смогли написать его без единой ошибки.