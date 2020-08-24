«Світанок над морем»: одесситы у Дюка писали массовый диктант по украинскому языку (фото)

Такой диктант — в традициях Вышиванкового фестиваля. Но в этом году много изменений.

О них рассказывает координатор массового диктанта по украинскому языку Кристина Крыжановская:

— В этом году в написании диктанта принимает участие только сто человек. Это гораздо меньше, чем в прошлые годы. Причина понятна — карантинные меры. За партой — только один человек. Обязательный температурный скрининг всех участников. Возраст участников — самый разный, равно как и их профессия. Тема диктанта — Одесса. Море. Лето. Он не очень большой и не самый сложный. Проверять диктант будут учителя одесских школ. Позже будут названы три участника, написавшие диктант лучше всех. Читает текст культурный деятель, поэт Андрей Хаецкий.

Перед началом диктанта мы познакомились с некоторыми его участниками.

Людмила Лебедева, преподаватель музыкальной школы

— Принимаю участие в написании диктанта в первый раз. Я одесситка, я украинка, очень захотелось поучаствовать в этом необычном действе. Опять же, проверить себя в знании украинского языка.

Светлана Статышнюк, журналист, 28 лет:



— Так давно не писала диктантов… А тут такая возможность! Я родилась в Виннице, училась во Львове, теперь живу и работаю в Одессе. В последний раз я писала диктант восемь лет назад. А принять участие в массовом диктанте, да еще у Дюка, в рамках Вышиванкового фестиваля — это же очень интересно.

Александра Костюк, преподаватель младших классов:



— Принять участие в массовом диктанте — это для меня уже традиция. Я это делаю в третий раз. Мне это всегда очень захватывающе. Ну и почему бы не проверить лишний раз собственные знания по украинскому языку?

Лиза Шестакова, 13 лет:



— В написании массового диктанта я принимаю участие уже в четвертый раз. Это и испытание для меня, и праздник, и удовольствие. И самое главное для меня — это участие в таком диктанте.

Олег Чубук:



— Я одессит уже шесть лет. До этого я тридцать лет жил в Крыму, и там такого никогда не происходило. Мне было очень интересно, как это все происходит, и я теперь — участник массового диктанта. Очень приятно наблюдать такое единение людей. Для меня очень важно быть там, где есть Украина.



И вот уже объявлено начало диктанта. Организаторы фестиваля приветствуют всех его участников. Андрей Хаецкий зачитывает название текста — «Світанок над морем». Потом, чтобы все смогли «войти в тему», текст сначала зачитывается полностью. Ну а дальше все участники становятся учениками за школьными партами, и словно сам Дюк наблюдает за старательно пишущими одесситами…

Фото: Мария Котова