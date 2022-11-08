9 ноября в Украине пройдет радиодиктант национального единства: как учавствовать

Радиодиктант национального единства-2022 состоится 9 ноября в День украинской письменности и языка.

Целью радиодиктанта является не проверка грамотности участников всеукраинского флешмоба, а объединение людей вокруг Украины по всему миру.

Прочтет текст диктанта народная артистка Украины Ада Роговцева. Текст в этом году написала украинская писательница и режиссер Ирина Цилык.

Для того, чтобы написать Радиодиктант национального единства-2022, следует 9 ноября в 11:00 по киевскому времени включить ту платформу, которая вам наиболее удобна:

Украинское Радио или «Радио Культура»;

телеканал «Суспільне. Культура»;

диджитал-платформы Общественного: фейсбук-страница Общественного и ютуб-каналы Украинского Радио и Суспільне. Новини;

приложение suspilne.radio;

приложение «Дія».

Как сдать радиодиктант на проверку

На следующий день, 10 ноября, будет обнародован текст диктанта, поэтому для того чтобы ваш диктант проверили специалисты, необходимо отправить бумажное письмо по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф дать отправку был не позднее 10 ноября.

Также можно сфотографировать или отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 10 ноября по адресу rd@suspilne.media или по электронной форме для получения работ. Ее обнародуют на сайте ukr.radio 9 ноября.

Организаторы призывают делать фото и видео, как вы пишете диктант или готовитесь к нему, и публиковать в социальных сетях с хештегом #радиодиктант2022.