Как восстановить документы об инвалидности?

Сегодня День людей с инвалидностью: кто и зачем его учредил? Сегодня, 3 декабря, мир отмечает Международный день людей с инвалидностью. Он был провозглашен 30 лет назад – на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций (ООН) в 1992 году. Его цель – защита прав инвалидов (а если быть совсем толерантными – людей с ограниченным возможностями) во всех сферах общественной жизни и привлечение внимания широкой общественности к их проблемам. ПОДРОБНЕЕ

Как лицам с инвалидностью выехать за рубеж? В настоящее время лицам с инвалидностью для пересечения границы уже не требуется справка осмотра медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК). Соответствующее постановление №1212 принял 28 октября Кабинет Министров. ПОДРОБНЕЕ

Как вернуться из-за границы, если нет паспорта? Многие наши сограждане оказались за рубежом без паспортов. Это и те, кто спешно выезжал из зоны боевых действий, и те, кто был вывезен с оккупированных территорий и теперь хотят вернуться в Украину через третьи страны. ПОДРОБНЕЕ