Как восстановить документы об инвалидности?

При вынужденном переезде или эвакуации многие теряют нужные документы, среди них – документы об инвалидности или справки, касающиеся лечения. Рассказываем, как можно их восстановить.
- Для восстановления удостоверения лица с инвалидностью надо обращаться в управление соцзащиты, где есть доступ в Централизованный банк данных лиц с инвалидностью (с указанием группы и причины ранее установленной инвалидности).
- Для восстановления справки МСЭК можно обратиться в медико-социальную экспертную комиссию по месту жительства, и врачи МСЭК совместно с врачами учреждений здравоохранения подскажут способы решения проблемных вопросов.
- Для восстановления медицинской документации (результатов обследования, лечения, проведенных операций, а также реабилитационных рекомендаций) обратитесь к семейному или любому другому врачу первичного звена по месту пребывания. Врач возобновит медицинские документы через электронную систему здравоохранения или назначит дополнительные обследования для продолжения лечения.
Напомним, если нет возможности оформить новые документы МСЭК, срок повторного осмотра считается продленным на все время действия военного положения и в течение шести месяцев после его отмены. Все выплаты и льготы сохраняются до истечения срока прохождения повторного осмотра.
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