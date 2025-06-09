В конкурсе приняли участие преподаватели, ученики и студенты высших музыкальных заведений, профессиональных колледжей искусств, музыкальных лицеев, художественных школ и специализированных музыкальных школ из разных стран. Открытый творческий проект «Международная творческая мастерская» проводится с целью развития духовности молодого поколения, сохранения музыкальных традиций многонационального музыкального искусства, популяризации академического искусства и повышения профессионального мастерства преподавателей.

Конкурс проводился в следующих номинациях: фортепиано, струнно-смычковые инструменты, баян / аккордеон, струнно-щипковые академические инструменты, этноинструменты, духовые и ударные инструменты, а также этно и академическое направление. Все участники конкурса получили грамоты и призы за свое участие и достижения.

Кроме конкурсных прослушиваний, в рамках проекта «Международная творческая мастерская» были проведены мастер-классы, творческие встречи, презентации, открытые уроки и круглые столы, что способствовало обмену опытом и повышению профессионального уровня участников.

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