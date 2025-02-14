Места распределились следующим образом:
- Кофижиу Анна, учитель зарубежной литературы Одесского лицея «Лидер» — І место.
- Колесниченко Александр, учитель истории Одесской гимназии #26 — І место.
- Лучинский Илья, учитель истории Одесского лицея #62 — II место.
- Круглова Анна, учитель истории, директор Одесской гимназии #18 — III место.
- Шевчук Лолита, учитель химии Одесского лицея #24 — І место.
- Короленко Виктория, учитель химии Одесского лицея #14 — III место.
- Семенишина Елена, учитель трудового обучения Одесского лицея #84 — III место.
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