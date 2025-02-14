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Места распределились следующим образом:

  • Кофижиу Анна, учитель зарубежной литературы Одесского лицея «Лидер» — І место.
  • Колесниченко Александр, учитель истории Одесской гимназии #26 — І место.
  • Лучинский Илья, учитель истории Одесского лицея #62 — II место.
  • Круглова Анна, учитель истории, директор Одесской гимназии #18 — III место.
  • Шевчук Лолита, учитель химии Одесского лицея #24 — І место.
  • Короленко Виктория, учитель химии Одесского лицея #14 — III место.
  • Семенишина Елена, учитель трудового обучения Одесского лицея #84 — III место.

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