Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в результате ночной атаки по разным адресам вспыхнули пожары, для ликвидации которых привлекались спасатели, добровольцы, подразделения Национальной гвардии Украины и подразделения городского совета.
Самый масштабный пожар тушили в складских помещениях с продуктами питания.
Также в частном секторе сгорели 2 машины, пострадали гаражи и дома.
По предварительной информации пострадали 4 человека.
Сейчас на месте атаки работает оперативный штаб, в ближайшее время будут организованы консультации по получению помощи из городского бюджета, а также компенсации по программе еВідновлення.