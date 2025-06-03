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Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области,  в результате ночной атаки по разным адресам вспыхнули пожары, для ликвидации которых привлекались спасатели, добровольцы, подразделения Национальной гвардии Украины и подразделения городского совета.

Самый масштабный пожар тушили в складских помещениях с продуктами питания.

Также в частном секторе сгорели 2 машины, пострадали гаражи и дома. 

По предварительной информации пострадали 4 человека. 

Сейчас на месте атаки работает оперативный штаб, в ближайшее время будут организованы консультации по получению помощи из городского бюджета, а также компенсации по программе еВідновлення. 

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