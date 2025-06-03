Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Районные оперативные штабы развернуты по адресам:

ул. Парковая, 77,

ул. Почтовая, 64.

Сотрудники райадминистрации принимают заявления на оформление материальной помощи по программе «Незламна Одеса», и предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления по программе еВідновлення.

Жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультацией в оперативные штабы, или звонить в Хаджибейскую районную администрацию по телефонам: (048) 752-96-16, (048) 752-96-17.

Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий атаки врага на город. Сотрудники КП ЖКС «Хмельницкий» закрывают окна пленкой в поврежденных помещениях, убирают территорию.

По данным Одесской областной прокуратуры, 3 июня ночью Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками.

В результате атаки ранения различной степени тяжести получили 5 местных жителей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, складские помещения частного предприятия, автомобили горожан.

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