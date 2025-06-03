Атака длилась около часа, примерно с 3 часов ночи до 4 часов утра. Мониторинговые каналы сообщали о примерно десятке ударных беспилотников. Работу противовоздушной обороны и взрывы было слышно во всех районах города и в центре.

Сразу после отбоя в местных пабликах появилась информация о пожаре в городе, который сопровождался столбом дыма. Есть также сообщения о пострадавших автомобилях. Официальных комментариев на 4:30 не поступало.

«Одесская Жизнь» продолжает следить за ситуацией и информировать своих читателей о подробностях и последствиях очередного акта агрессии со стороны России.