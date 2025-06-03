Утром вторника, 3 июня, российские оккупанты нанесли удар по центру города Сумы. В результате атаки погиб человек и есть много пострадавших, сообщили в пресс-службе Сумской ОГА.

По данным ОВА, россияне атаковали город около 09:30 3 июня. Тип вооружения, которым оккупанты нанесли удар по центру Сум, устанавливается. Отметим, примерно в это время пресс-служба Воздушных сил сообщила о запуске управляемых авиабомб на Сумщину.

В результате атаки в центральной части города уничтожены автомобили, которые двигались по дороге. На месте попадания авто сгорели дотла.

«К сожалению, в результате вражеского удара в центре Сум погиб один человек. Есть много раненых», — сообщили в пресс-службе ОВА.

Также во время воздушной тревоги взрыв раздался в Николаеве. Телеграм-канал 2Николевский Ванек» сообщио о приходе Кинжала за городом. Последствия уточняются.

Последствия ночной атаки

В ночь на 3 июня Россия в очередной раз атаковала Украину дронами, в нескольких областях в результате попаданий произошли разрушения, есть погибшие и пострадавшие.

По данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью враг атаковал 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Противовоздушной обороной обезврежено 75 вражеских БПЛА: 60 — сбиты огневыми средствами поражения, 15 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Основные направления воздушного удара — Черниговщина, Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Одесская область и Донецкая область. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях

В Одессе из-за ночной атаки повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели машины. Количество пострадавших в результате атаки возросло до 5.

В Чернигове, по данным ОВА, дроны повредили несколько многоэтажек и домов в частном секторе, школы, нескольких магазинов, остановки. Враг также попал в промышленное предприятие, там вспыхнул пожар. В результате атаки ранены пострадали 4 человека — две женщины и двое мужчин. Мужчины получили тяжелые ранения.

В Балаклее Харьковской области также произошли попадания по гражданскому предприятию, сообщил начальник МВА Виталий Карабанов.

«К сожалению, имеем одного погибшего и одного раненого среди работников предприятия», — сообщил он.

Коротко о ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения, 47 атак на ши воины отразили на Покровском направлении.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Плещеевка, Торецк, Нелиповка и в направлении Яблоновки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константинополь, Багатир, Отрадное, Новоселка, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, и в сторону Новоукраинки и Комара.

Согласно собновленным картам Deep State, армия РФ впервые за долгое время продвинулась в районе Часового Яра — между Богатырем и Константинополем появилась угроза «мешка».

Продолжает наступление РФ и в Сумской области, там расширилась серая зона.

Потери врага за сутки

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре пункта управления, восемь артиллерийских средств и одно средство ПВО врага.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1100 человек.

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