Одесса попала в тройку регионов, где хуже всего ситуация с энергетикой

Российские обстрелы поставили энергетику Украины на грань выживания. Отключения свита происходят по всей стране. Но хуже всего ситуация в столице, а также в Харьковской и Одесской областях.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения.

«Больше всего проблем с электричеством — Киев и область, Одесса и область, Харьков и область», — сообщил глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что в Винницкой, Тернопольской, Черкассах, Чернигове и других регионах энергетики делают все возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь.

Напомним, что одесситы и жители области провели более трех суток без электричества. Это время энергетикам понадобилось, чтобы частично возобновить работу энергосистемы региона.

Теперь электроснабжение восстановлено везде в Одесской области, правда, для стабилизации энергосистемы, приходится прибегать к графикам отключений, длительностью по 4 часа.

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