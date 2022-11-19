Сегодня и в дальнейшем отключать свет в Одессе будут по графикам

Более трех суток без электричества. И вот, наконец-то, 19 ноября плановые графики возвращаются. Теперь знать время отключения света можно заранее. И длиться оно не должно более 4-х часов.
Об этом сообщили в городском совете Одессы, ссылаясь на ДТЭК «Одесские электросети»
Посмотреть графики отключений в Одессе и Одесской области можно на сайте ДТЭК «Одесские электросети», перейдя по ссылке:
https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns
Обращаем внимание, что сейчас сайт «Одесских электросетей» перегружен, с доступом к нему могут быть проблемы.
Ранее глава Одесской областной ОВА Максим Марченко сообщил, что энергетики провели необходимые настройки сети и теперь есть возможность отключать свет по понятным и постоянным графикам.
Напомним, что из-за ударов российских агрессоров по энергоинфраструктуре одесситам более трех суток пришлось провести практически без света.
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