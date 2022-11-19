Электроснабжение Одесской области: продолжатся ли отключения света?

Совместными усилиями энергетиков и Одесской областной военной администрации (ОВА) ситуацию с подачей электроэнергии в регионе удалось стабилизировать. Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении глава ОВА Максим Марченко.

В то же время, отметил Марченко, сейчас по области еще остаются линии, которые длительно время был отключены.

«Я надеюсь, что завтра до утра нам удастся решить и этот вопрос», – добавил он.

По словам главы ОВА, это не означает, что отключений света в Одессе и области больше не будет, но теперь они будут проводиться по легким и прогнозируемым графикам при условии, что линии электростанций не будут повреждены в результате вражеских атак.

«Хочу в который раз повторить, что цель путина – это в первую очередь создание для нас невыносимых условий жизни, когда очень легко внести разлад в общество и посеять в людях идею, что во всем будто бы виновата власть, которая ничего не делает. Для выполнения этого задания россия задействовала несчетное число ресурсов в сосетях, через провокаторов и свою агентуру. Но мы давно уже должны были научиться различать, кто есть кто», – добавил Марченко.

Напомним, сегодня, 19 ноября, ДТЭК «Одесские электросети» вернул плановые графики отключения электричества в Одессе и области.

Ранее Максим Марченко сообщил, что энергетики провели необходимые настройки сети и теперь есть возможность отключать свет по понятным и постоянным графикам.

Отключения света в Одесской области возобновились после массированной ракетной атаки российских агрессоров по критической инфраструктуре Украины 15 ноября. Тогда были повреждены 15 энергетических объектов, из-за чего в стране снова возник дефицит электроэнергии.