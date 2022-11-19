Новости Одессы и Одесской области

Электроснабжение Одесской области: продолжатся ли отключения света?

Электроснабжение Одесской области: продолжатся ли отключения света?

Совместными усилиями энергетиков и Одесской областной военной администрации (ОВА) ситуацию с подачей электроэнергии в регионе удалось стабилизировать. Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении глава ОВА Максим Марченко.

В то же время, отметил Марченко, сейчас по области еще остаются линии, которые длительно время был отключены.

«Я надеюсь, что завтра до утра нам удастся решить и этот вопрос», – добавил он.

По словам главы ОВА, это не означает, что отключений света в Одессе и области больше не будет, но теперь они будут проводиться по легким и прогнозируемым графикам при условии, что линии электростанций не будут повреждены в результате вражеских атак.

«Хочу в который раз повторить, что цель путина – это в первую очередь создание для нас невыносимых условий жизни, когда очень легко внести разлад в общество и посеять в людях идею, что во всем будто бы виновата власть, которая ничего не делает. Для выполнения этого задания россия задействовала несчетное число ресурсов в сосетях, через провокаторов и свою агентуру. Но мы давно уже должны были научиться различать, кто есть кто», – добавил Марченко.

Напомним, сегодня, 19 ноября, ДТЭК «Одесские электросети» вернул плановые графики отключения электричества в Одессе и области.

Ранее Максим Марченко сообщил, что энергетики провели необходимые настройки сети и теперь есть возможность отключать свет по понятным и постоянным графикам.

Отключения света в Одесской области возобновились после массированной ракетной атаки российских агрессоров по критической инфраструктуре Украины 15 ноября. Тогда были повреждены 15 энергетических объектов, из-за чего в стране снова возник дефицит электроэнергии.

Читайте также: Отключения света в Одессе: ответы на часто задаваемые вопросы

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить