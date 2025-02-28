Новый трамвай стал последним из 13, которые город заказал три года назад у компании «Татра-Юг». Закупка финансировалась по кредитному соглашению с Европейским инвестиционным банком. Несмотря на поставку, вагон будет оставаться в депо, поскольку для его запуска необходимо восстановление маршрута №7 на всей протяженности.

Сейчас по улицам Одессы курсируют только два таких трамвая — 7013 и 7014. Остальные пока ожидают введения в эксплуатацию.

Известно, что трамваи модели К1Т306 имеют длину 26 метров и могут вмещать до 300 пассажиров. Они изготавливаются на заводе «Южмаш» в Днепре и уже эксплуатируются в 22 городах Украины.

Ранее мы сообщали, что Одесса получила уже 11 новых больших трамваев, но курсируют пока только два.Также в конце декабря на маршрут вернулся трамвай №18.