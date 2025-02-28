Новий трамвай став останнім із 13, які місто замовило три роки тому в компанії «Татра-Юг». Закупівля фінансувалася за кредитною угодою з Європейським інвестиційним банком. Попри поставку, вагон залишатиметься в депо, оскільки для його запуску необхідне відновлення маршруту №7 на всій протяжності.

Наразі вулицями Одеси курсують лише два такі трамваї – 7013 та 7014. Решта поки що очікують на введення в експлуатацію.

Відомо, що трамваї моделі К1Т306 мають довжину 26 метрів і можуть вміщувати до 300 пасажирів. Вони виготовляються на заводі «Південмаш» у Дніпрі та вже експлуатуються у 22 містах України.

Раніше ми повідомляли, що Одеса отримала вже 11 нових великих трамваїв, але курсують поки що лише два.Також наприкінці грудня на маршрут повернувся трамвай №18.