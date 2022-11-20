Одесса погружается в туман

После 16:00 20 ноября в Одессе будет туманно. Видимость на дорогах составит 200-500 м.

Об этом говорится в предупреждении Одесского городского совета.

В нем сказано, что по Одессе и области ожидаются опасные метеорологические явления І уровня (желтого) опасности.

В ближайшие 1-2 часа 20 ноября ожидается туман, видимость 200-500 м, сохранится до конца дня.

Ночью и утром 21 ноября также ожидается туман, видимость при этом будет 200-500 м. В этот день будет еще и ветрено: в первой половине дня ожидают порывы южного ветра 15-20 м/с.

Напомним, что 20 ноября в Одесской области также выпал перавй снег.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, какой будет в Одессе предстоящая зима 2022-23 годов.

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