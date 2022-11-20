В Одесской области выпал первый снег (видео)

Снег идет на севере Одесской области. Сейчас дорожники расчищают основные магистрали там, где это необходимо.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области.

Дорожники заверяют, что проезд по государственным дорогам Одесской области обеспечен.

Как прогнозировали ранее синоптики, на севере Одесской области идут осадки в виде мокрого снега. Дорожное покрытие – мокрое. Температура воздуха колеблется от -1°С до +1°С.

Дорожники Одесской области расчищают и обрабатывают покрытие дорог. Проезд полностью обеспечен.

Напомним, что работает единая круглосуточная горячая линия Укравтодора: +38 067 400 60 80

На видео — работа дорожников на автодороге М-05 Киев — Одесса, вблизи пгт.Любашевка.

Также отмечаем, что на автодороге М-05, км 286, возле с. Куриные Лозы, затруднено движение, из-за ДТП с участием двух грузовиков.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, какой будет в Одессе предстоящая зима 2022-23 годов.

Также сообщалось, что при подготовка областных дорог к зиме возникла неожиданная проблема.