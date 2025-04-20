Как враг соблюдает перемирие

В промежутке между 18:00 вчерашнего дня и полуночью сегодняшнего Россия осуществила 387 обстрелов и провела 19 штурмов на разных направлениях фронта. Кроме того, зафиксировано 290 случаев применения беспилотников, — сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«В целом на пасхальное утро можно сказать, что российские войска пытаются создать иллюзию прекращения огня. Но в то же время не оставляют попыток продвинуться и нанести Украине вред. Мы настаиваем: если речь идет о «режиме тишины», он должен быть полным и без исключений. Украинская инициатива — продлить Пасхальное перемирие еще на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня — остается в силе. Наш дальнейший ответ будет зависеть исключительно от действий противника», — подчеркнул Зеленский, комментируя доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Отметим, что информации об ударах вглубь украинской территории ударными дронами (шахедами) или ракетами не поступало. Ночь прошла для украинцев спокойно.

В субботу, 19 апреля 2025 года, президент России Владимир Путин объявил о одностороннем «Пасхальном перемирии» в войне против Украины, которое должно было длиться с 18:00 по московскому времени до полуночи понедельника. Путин заявил, что приказал прекратить все боевые действия по гуманитарным соображениям, надеясь, что украинская сторона «последует нашему примеру». Однако он также отметил, что российские войска должны быть готовы «отразить возможные нарушения перемирия и провокации со стороны врага».

Президент Украины Владимир Зеленский сразу поставил под сомнение искренность этого заявления, указав, что российские «штурмовые операции» и «артиллерийский огонь продолжаются». Он назвал объявление «еще одной попыткой Путина играть человеческими жизнями».

Тем не менее, Украина согласилась соблюдать перемирие и подчеркнула готовность продлить его минимум на месяц.

Это не первая попытка установить перемирие во время религиозных праздников. В апреле 2022 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил четырехдневное перемирие на Пасху для открытия гуманитарных коридоров. Украина согласилась на это предложение, но Россия отказалась, заявив, что это «даст киевским националистам передышку».

Таким образом, объявленное Россией «Пасхальное перемирие» вызывает скептицизм со стороны Украины и международного сообщества, учитывая предыдущий опыт и продолжающиеся боевые действия.

«Пасхальное перемирие» позволило Путину одержать легкую дипломатическую победу», — отметило американское издание The Wall Street Journal.

Аналитики издания считают, что такая краткосрочная инициатива прекращения огня была попыткой остановить выход США из переговоров и способом Путина позиционировать себя как лидера, который больше всего хочет мира.

Также, как сообщала «Одесская Жизнь», накануне Пасхи состоялся масштабный обмен военнопленными. Домой вернулись 277 наших защитников.

О боевых действиях за прошедшие сутки

В целом, в течение 19 апреля произошло 127 боевых столкновений.

Российские агрессоры нанесли по украинским позициям и населенным пунктам 103 авиаудара, сбросили 170 управляемых авиабомб и применили 2781 дрон-камикадзе, преимущественно FPV.

Также россияне 5912 раз обстреляли украинскую территорию из артиллерии, в том числе 115 — из реактивных систем залпового огня.

Под бомбардировку попали населенные пункты Рясное, Великий Прикіл, Степок, Миропільское Сумской области; Зеленое Поле Донецкой области; Гуляйполе, Железничное, Новодаровка, Лукьяновское, Павловка, Степногорск, Каменское и Новояковлевка Запорожской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за прошедшие сутки поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления БпЛА, два средства ПВО, пять единиц ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

В целом, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек.

Также украинские воины уничтожили танк, пять боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, 64 БпЛА оперативно-тактического уровня, 112 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.