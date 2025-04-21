С начала суток «пасхального перемирия» российская армия более чем 2 тысячи раз нарушала путинское прекращение огня.

Об этом 20 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Фактически на всех основных направлениях фронта Россия не сдержала своего же обещания тишины. Не хватило России и почти всего дня, чтобы ответить на наше украинское предложение полной тишины, начиная с сейчас, с Пасхи, и на 30 суток.

Впрочем, сегодня не было воздушных тревог», — отметил президент.

В ночь на 21 апреля, после окончания «пасхального перемирия», в ряде областей Украины сразу объявили тревогу.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что этой ночью российские военные атаковали регионы Украины с помощью 96 дронов и трех ракет различных типов.

Сбить удалось 42 дрона типа Shahed и других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Еще 47 вражеских беспилотников-имитаторов исчезли с радаров (локально потеряны), не нанеся негативных последствий.

Кроме того, россияне запускали по Херсонщине противокорабельную крылатую ракету «Оникс» из Крыма, а по Николаевщине — две противорадиолокационные ракеты Х-31П из акватории Черного моря.

Что произошло на фронте за сутки

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 96 боевых столкновений.

Вчера противник совершил по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 1882 обстрела, в том числе 33 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 957 дронов-камикадзе.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил пять атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Отрадного.

Любой режим тишины не будет работать без четких условий — ISW

Поспешно объявленное Россией т.н. «пасхальное перемирие» подчеркнуло необходимость того, чтобы текст любого соглашения о прекращении огня или мирного соглашения был общедоступным, предварительно официально согласованным всеми сторонами, а также включал бы надежные механизмы мониторинга. Это подчеркивают в своем отчете аналитики Института изучения войны после того, как истек объявленный Россией срок такого «перемирия».

По наблюдениям ISW, украинские и российские источники отмечали, что бои несколько стихли, но не полностью прекратились на некоторых направлениях, включая Купянское, Покровское и Торецкое, а также временно прекратились на некоторых других направлениях начиная с 18:00 19 апреля — однако с тех пор возобновились с переменной частотой и интенсивностью.

Аналитики ISW также подчеркнули инициативу Украины приостановить дальнобойные удары по гражданской инфраструктуре на 30 дней. Зеленский подчеркнул, что в период 19−20 апреля в Украине не звучала воздушная тревога и «это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продлить».

Ранее Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в нарушении временного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре, но Путин и другие высокопоставленные российские чиновники в течение последних пяти недель неоднократно отклоняли совместное предложение США и Украины о полном 30-дневном прекращении огня, озвученное еще в марте.

Любое временное соглашение о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре — и особенно общее соглашение о полном прекращении огня — потребует надежных механизмов мониторинга, публичных и официальных условий и четко определенных временных рамок, отмечают в ISW. Ведь Кремль может продолжать использовать любые нечеткости будущих соглашений о прекращении огня, чтобы скрыть отказ России от предложений США и Украины относительно режима тишины и обвинить Украину в его нарушении.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 670 человек.

Также украинские воины обезвредили: