Одесса оказалась на 3-м месте в мире по популярности суши

Одесса оказалась на третьем месте в мире по популярности суши за пределами родины этого блюда – Японии.
Соответствующий рейтинг составило австралийское издание Chef’s Pencil, опираясь на данные сервиса Google Trend, подсчитавшего количество поисковых запросов в разных городах и странах.
Согласно рейтингу, по популярности запросов суши Одесса уступает лишь канадскому Ванкуверу и российскому Новосибирску:
Показательно, что на четвертом и пятом местах также разместились города Украины – Харьков и Киев.
Таким образом, Украина заняла второе место в рейтинге стран, где суши пользуются наибольшей популярностью:
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Фото: pexels.com, инфографика Chef’s Pencil
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