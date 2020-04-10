Как вкусно съесть суши?

Суши уже давно вошли в нашу жизнь. Мы не только любим полакомиться этим угощением в любимом суши-заведении, но и частенько заказываем его домой, чтобы устроить с друзьями суши-вечеринку.

Максимум пользы в каждом кусочке суши

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему жители Японии хорошо выглядят и отменно себя чувствуют. Дело не только в климате и укладе жизни. Львиная доля здоровья и долголетия японцев — в их рационе. Основа их питания составляют блюда, приготовленные на основе морепродуктов и злаков. Именно эти компоненты входят в рецепт суши. В роллах содержится минимум калорий, но при этом они наполнены витаминами и минеральными веществами.

В рыбе содержится большое количество фосфора, йода, калия, магния, фтора. Также в ее состав входят витамины группы, которые положительно влияют на работу нервной системы человека. Не стоит забывать, что в рыбе также есть полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые по праву считаются самой лучшей профилактикой атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому если стоит вопрос: чем перекусить в обеденный перерыв — однозначно суши. Они куда полезнее фаст-фуда, который очень часто используется в качестве перекуса.

Правильно есть суши — искусство

Случается, что даже самые заядлые любители суши, не знают, как правильно есть это блюдо. Дело даже не в том умеет ли человек пользоваться палочками для суши. Чтобы вкус суши открылся полностью, нужно научиться правильно есть это блюдо.

Откусывать суши недопустимо. Классические японские суши готовятся очень маленькими, поэтому их можно есть руками. Маленькие суши не нужно откусывать, они сразу целиком отправляются в рот. Идеальными считаются те суши, которые легко помещаются в рот. Откусывать суши и ставить обратно на тарелку по японский меркам считается плохим тоном.

Эксперты онлайн-ресторана Таймаут рассказывают, что важно научиться правильно брать суши в руки. Для этого нужно зажать суши большим и средним пальцами. При этом указательным пальцем обязательно нужно придерживать сверху. Обратите внимание, что откусывать по кусочку допускается только темаки-суши и лепные суши.

Очень важно правильно обмакивать в соус. При употреблении суши важно помнить о том, что в соус нужно обмакивать не рис, а только верхнюю часть суши. Далее именно этим же слоем, роллы нужно класть на язык. Следует учесть, если к суши подано маринованный имбирь, то рол нужно предварительно обмакнуть в соус и после этого кусочек имбиря положить на верхнюю часть суши. Использовать много имбиря не рекомендуется, потому что он перебьет вкус основного блюда.

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