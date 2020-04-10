Как вкусно съесть суши?

Суши уже давно вошли в нашу жизнь. Мы не только любим полакомиться этим угощением в любимом суши-заведении, но и частенько заказываем его домой, чтобы устроить с друзьями суши-вечеринку.
Максимум пользы в каждом кусочке суши
Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему жители Японии хорошо выглядят и отменно себя чувствуют. Дело не только в климате и укладе жизни. Львиная доля здоровья и долголетия японцев — в их рационе. Основа их питания составляют блюда, приготовленные на основе морепродуктов и злаков. Именно эти компоненты входят в рецепт суши. В роллах содержится минимум калорий, но при этом они наполнены витаминами и минеральными веществами.
В рыбе содержится большое количество фосфора, йода, калия, магния, фтора. Также в ее состав входят витамины группы, которые положительно влияют на работу нервной системы человека. Не стоит забывать, что в рыбе также есть полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые по праву считаются самой лучшей профилактикой атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому если стоит вопрос: чем перекусить в обеденный перерыв — однозначно суши. Они куда полезнее фаст-фуда, который очень часто используется в качестве перекуса.
Правильно есть суши — искусство
Случается, что даже самые заядлые любители суши, не знают, как правильно есть это блюдо. Дело даже не в том умеет ли человек пользоваться палочками для суши. Чтобы вкус суши открылся полностью, нужно научиться правильно есть это блюдо.
- Откусывать суши недопустимо. Классические японские суши готовятся очень маленькими, поэтому их можно есть руками. Маленькие суши не нужно откусывать, они сразу целиком отправляются в рот. Идеальными считаются те суши, которые легко помещаются в рот. Откусывать суши и ставить обратно на тарелку по японский меркам считается плохим тоном.
Эксперты онлайн-ресторана Таймаут рассказывают, что важно научиться правильно брать суши в руки. Для этого нужно зажать суши большим и средним пальцами. При этом указательным пальцем обязательно нужно придерживать сверху. Обратите внимание, что откусывать по кусочку допускается только темаки-суши и лепные суши.
- Очень важно правильно обмакивать в соус. При употреблении суши важно помнить о том, что в соус нужно обмакивать не рис, а только верхнюю часть суши. Далее именно этим же слоем, роллы нужно класть на язык. Следует учесть, если к суши подано маринованный имбирь, то рол нужно предварительно обмакнуть в соус и после этого кусочек имбиря положить на верхнюю часть суши. Использовать много имбиря не рекомендуется, потому что он перебьет вкус основного блюда.
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