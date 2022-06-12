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Одесса на военном положении, день 109-й: исторический парк манит красотой

Одесса на военном положении, день 109-й: исторический парк манит красотой

Сто девятый день войны… Мы в историческом одесском парке им. Т.Г.Шевченко — центральном, особенно манящим красотой в эти июньские дни, кажущимся совершенно мирным. Впрочем, на самом деле и он на военном положении, как весь наш город.

Кажется, все как обычно: выходной день, работающие (далеко не все) маленькие кафешки, люди на скамейках. Вот только в июне в парке им. Т.Г.Шевченко людей бывает гораздо больше, свободной скамейки не найти. Сейчас все иначе. И скамеек свободных много, и людей заметно меньше.

Мы проходим по тихим аллеям старого парка — и война сразу напоминает о себе: здесь запрещено фотографировать, здесь — оградительные ленты. Народ, живущий рядом и часто бывающий в парке, все это уже знает. Другим приходится объяснять…

Мамы с колясками, велосипедисты и много детей. А еще — доведенная до совершенства чистота и красота цветочных кустов, которая в этом году, как мы уже неоднократно обращали внимание в репортажах «Одесской жизни», какая-то совершенно особенная. В очередной раз задумываюсь: это и в самом деле цветы какие-то «необыкновенные» или до войны глаз не очень замечал?..

Две подруги идут в парк с бадминтонными ракетками. Сами над собой подшучивают: если бы не война, то и не вспомнили, что они где-то пылятся в кладовке, сейчас вот решили «наверстать упущенное».

парк Шевченко июнь

Женщина на скамейке тихо признается:

— В парк прихожу чаще, чем раньше… Знаете, почему-то стало очень больно наблюдать за детьми. Такое ощущение, вроде, виновата перед ними в чем-то…

Между тем, дети требуют от родителей мороженое, возможность покататься и даже пытаются «нарушать порядок»: их очень привлекают огороженные запретные зоны. А еще время от времени задают вопрос:

— Мама, а почему нельзя на море?!

Мамы терпеливо объясняют: «Нельзя в этом году на море, мы же уже договорились». Объясняя это, мамы тихонько вздыхают: информация о подорвавшемся на мине отдыхающем уже всем известна.

И да, в парке бьет фонтан. Море, конечно, не заменит, но ощущение свежести привносит.

Кот мирно расположился у ног прохожих, демонстрируя необыкновенное доверие: еще одна «картинка» из мирной жизни…

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Фото Марии Котовой

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